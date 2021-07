Långa transporter stötte på patrull

Nya forskningsresultat från SLU visar att djur mår sämre och stressas mer ju längre tid de transporteras. För slakterinäringen är det nedslående resultat.



I takt med slakterinedläggningar runt om i landet har röster höjts för att förlänga tiden från gård till slakteri från nuvarande åtta timmar till tolv.



Annars kan bönder i glesbygd drabbas av att inte kunna forsla sina djur till ett slakteri inom de lagstadgade åtta timmarna.

Följden av det kan bli att bönderna lägger av.



- Utvecklingen med allt färre slakterier kan fortsätta och vi hamnar då i ett läge där det inte finns något slakteri inom åtta timmar. Men jag tror att marknaden löser det, det kan uppstå små slakterier ganska snabbt, säger Kött- och charkföretagens (KCF) vd Åke Rutegård.



Att föreslå en lagändring hade varit kontroversiellt. Nu slipper KCF, som gett SLU forskningsuppdraget, att driva vad som sannolikt hade blivit en infekterad debatt.

-?Min personliga bedömning är att det inte hade varit möjligt att nå framgång med ett sådant förslag, inte i det korta perspektivet. Det skulle kunna bli kontraproduktivt, säger Åke Rutegård.



Arbetet med att undersöka möjligheten att transportera slaktdjur i upp till tolv timmar har genomförts under stort hemlighetsmakeri. Inga delresultat har yppats under vägen, frågan har varit alltför känslig.



I veckan som gick var den försenade SLU-rapporten klar. Utan att berätta om konkreta resultat drar Kött- och charkföretagen två slutsatser: dels ger resultatet inget stöd för att transporttiden skulle kunna förlängas till tolv timmar utan att djuren mår sämre, dels bör transporttiden minimeras så långt det är möjligt.



Undersökningen har gått till så att forskarna vid SLU har gjort praktiska försök där slaktdjur transporterats fyra, åtta respektive tolv timmar. Ett antal stressindikatorer har mätts och djuren har filmats och iakttagits under pålastning, transport och avlastning.



- Det finns tecken som tyder på att djuromsorgen försämras om åtta timmar överskrids. Resultaten visar att ju kortare transporten är, desto bättre, säger Åke Rutegård. Jan Olsson