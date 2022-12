Långa köer för att lämna spannmål

– Det har varit köer. I Köping och Sala har vi fått begränsa öppethållandet under en kort period för att hinna köra undan spannmålen, säger Mikael Jeppsson på Lantmännen Lantbruk till ATL.

Utmaning

Inte klarat gårdshämtning

Årets spannmålsskörd förväntas bli den högsta på 25 år enligt Jordbruksverkets prognos.Vete står för nästan 50 procent av skördevolymen och det beror både på en stor areal höstvete, nästan 400 000 hektar, och på en rekordhög hektaravkastning, i snitt 7 460 kilo.Skörden har också skett under koncentrerad tid och det har varit en utmaning för branschen.– I år har vi tagit emot 1,4 miljoner ton spannmål på 30 dagar. I fjol, då vi också hade en rekordskörd, tog vi emot 900 000 ton under 30 dagar. Vi har alltså tagit emot 50 procent mer på samma tid i år, säger Lantmännens spannmålschef Mikael Jeppsson.Lantmännen har tvingats begränsa öppethållandet på vissa anläggningar. I vissa områden, framför allt norr och söder om Mälaren, har gårdshämtningarna försenats.– Vi har målet att klara gårdshämtning inom tre dagar från önskat leveransdatum. Det har vi inte klarat överallt i år under topparna, säger Mikael Jeppsson. Svenska Foder får säga nej till spannmål –– Tufft skördeläge i norra Sverige