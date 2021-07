Lång väntan för bokskogsägare

VITTSKÖVLE ATL

Den nya generationen bok trycker oförväget upp ur snön på Widtsköfle gods söder om Kristianstad. Under omloppstiden på drygt 100 år kommer cirka 700 kubik per hektar att tas ut, varav 150 kubik som sågtimmer. Röjningar och grenar går till energi.

Gallringsvirket går till pappersbruket Nymölla.





Energived

Inte på modet

- Där är inga problem, det är bra efterfrågan på energi- och massavedssortimentet. Bok har väldigt hög densitet, det är mycket fiber per kubik, säger Rickard Lehmann, vd på Susab, som förvaltar 40 större skogsegendomar i Sydsverige.- Energisortimetet hjälper upp lönsamheten, det gör det, men problemet är timmersidan. Har man producerat fram vackert och fint timmer så vill man att det ska komma till användning, säger Widtsköfles förvaltare Tomas Pålsson.Men boken är inte på modet i inredningar, och dessutom under utländsk konkurrens. Under toppåren för drygt 10 år sen betalade boken 1000 kronor i snitt per kubik. Nu är priset 300 kronor lägre.Och skogsägarna kan heller inte byta till lönsammare trädslag. Det sätter lagstiftningen stopp för.- Problemet med ädelskogslagen är att den skyddar bok på olämplig mark. Vi har en massa bok på för mager mark där boken inte trivs, säger Rickard Lehmann.Torbjörn Esping