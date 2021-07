Lång väg till harmoniserat djurskydd i EU

BRYSSEL ATL

Frågan diskuterades vid en paneldebatt arrangerad av LRF i Bryssel på tisdagen. Ska en harmonisering innebära att länder som släpar efter i fråga om djurskyddsregler röra sig uppåt eller ska dagens bästa länder sänka sina krav? Panelen, med företrädare för LRF, irländska bondeorganisationen IFA, EU-kommissionen och EU-parlamentet, föreföll enig om att harmonisering ska ske genom att de sämsta blir bättre.



Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet, ansåg att principen bör vara att om man anstränger sig ska man ha mer betalt.

- Vi förespråkar höjda minimiregler med möjlighet att gå längre, sa han.



Han fick dock mothugg: det är där Sverige står i dag, med stränga regler utan möjlighet att få betalt för dem eftersom marknaden är fri.



- Konsumenternas förväntningar på djuromsorg är stora. Vi har en stor uppgift i att föra ut hur vi arbetar med djuromsorgen. I måste definiera parametrar och få betalt för dem, och få in detta i jordbrukspolitiken, sa Anniqa E Nygård, LRF.

Carl Schlyter lovade att ta med sig den tanken.



Michael Treacy, IFA, påpekade vikten av att djurskyddet förs in i de handelsavtal som nu diskuteras.

- Vi borde begära EU-standard på all import, sa han. ATL.nu