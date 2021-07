Låneprogrammet lanseras i samarbete med organisationen Alliance for a Greene Revolution in Africa. Målet är att 750 000 småbrukare i Ghana, Mocambique, Tanzania och Uganda under tre års tid ska få möjligheten att låna pengar. 100 miljoner dollar finns i potten. Banken kommer att vara mest villig att bevilja lån till odling av kakao och jordnötter. ATL.nu