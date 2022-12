Landet som lägger mest på eko

Schweizare lägger 210 euro, motsvarande runt 1 980 kronor, per år på ekologiska varor och toppar därmed ligan. Danskarna lägger strax över motsvarande 1 500 kronor per år. Och svenskarna motsvarande 1 000 kronor per år och person, vilket ger Sverige en sjätteplats i ligan över den högsta eko-konsumtionen per capita.

Största länderna

En ökning

Störst andel ekologisk odling

Totalt beräknas den globala marknaden för 2013 uppgå till uppemot motsvarande 520 miljarder svenska kronor, enligt rapporten som presenterats i veckan.Största marknaderna är USA, Tyskland och Frankrike följt av Kina. Sverige hamnar på en tionde plats.Enligt rapporten finns det totalt två miljoner ekologiska producenter i världen, vilket är rekordhögt. Flest ekojordbrukare finns i Indien, Uganda och Mexiko.Totalt odlades 43,1 miljoner hektar ekologiskt i slutet av 2013, vilket är en ökning med 6 miljoner sedan förra rapporten.Australien är landet med den största ekologiska arealen med 17,2 miljoner hektar. Argentina och USA är god två och trea med 3,2 respektive 2,2 miljoner hektar ekologiskt brukad mark.Falklandsöarna är det land med störst andel ekologisk odling. Där är 36,3 procent odlad ekologisk. Falklandsöarna följs av Liechtenstein och Österrike.Sverige hamnar med 16,3 procent på listan över de länderna med mer än 10 procent ekologiskt odlad mark.* Rapporten som du kan läsa här , bygger på tillgänglig data för helåret 2013. Fibl är ett oberoende forskningsinstitut inom ekologisk odling. Ifoam är ett globalt samarbetsorgan för personer och organisationer som arbetar med ekologiskt jordbruk.