Länder går ihop om utsläppsforskning

Under klimatmötet i Köpenhamn offentliggjordes i dag bildandet av "Global research alliance on agricultural greenhous gases". Denna sammanslutning av länder, från alla världsdelar och av olika utvecklingsgrad, ska samordna sina forskningsinsatser för att utsläppen av växthusgaser från jordbruket ska minska samtidigt som avkastningen ska öka. Initiativtagare är USA och Nya Zeeland. Sverige har aviserat sitt deltagande.



USA:s jordbruksminister Tom Vilsack förde ordet när alliansen presenterades

- Precis som klimatförändringarna inte har några gränser så ska inte vår forskning ha det. Inget land har ensamt alla resurser för att samtidigt angripa växthusgaserna från lantbruket och höja produktiviteten samt säkra tillgången på livsmedel, sa Tom Vilsack.



Att det går intygade Danmarks jordbruksminister Eva Kjer Hansen:

- Sedan 1990 har det danska lantbruket minskat sina utsläpp med 3 procent samtidigt som produktionen ökade med 16 procent, sa hon.



USA är i inledningsskedet den största finansiären. Enligt Tom Vilsack satsar USA ytterligare 90 miljoner dollar under fyra år på att mildra effekterna av klimatförändringarna och dessa går till den nya alliansen. Totalt har USA anslagit 320 miljoner dollar under de kommande fyra åren till forskning om hur klimatförändringarna ska mötas.



Alliansländerna ska mötas i Nya Zeeland i mars och då är fler länder och bidragsgivare välkomna.

