Lamning mitt under pågående vulkanutbrott

På gården Fljotsdalur bor Anna Runolfsdottir med sin mor, man och två barn. De har 220 får på gården och är mitt i lamningsperioden med femtio dagsgamla lamm att ta hand om. Anna Runolfsdottir säger att de har varit relativt förskonade hittills. Två floder med smält glaciärvatten har kommit ner på deras sida berget.

- Vi hörde när den andra flodvågen kom. Det lät som en jetmotor utanför och vattnet som kom forsande ner såg ut som svart olja, berättar Anna Runolfsdottir som fick jaga ut fåren ur lagården utifall att vattnet skulle träffa gården.





Instängda

Inga åtgärder i Sverige

Som tur var hände inte det, men floden kapade vägen ut från gården och de blev instängda ett tag. Nu avtar vattenflödet igen. Än så länge har de inte haft något asknedfall, men vänder vinden sydöst blir det annorlunda.- Vi är oroliga över det, fåren kan inte vara inne hur länge som helst. Vi har hö att klara oss till mitten av maj, säger Anna Runolfsdottir som är självförsörjande på hö inte har någon annan odling.Räddningsteam åker runt och hjälper lantbrukare att få in djur under tak eller att evakuera dem och bönderna i området har samlat till möte för att diskutera vad som kan göras. Hur stor påverkan det kommer att ha på det isländska lantbruket är för tidigt att säga.För svenska bönder är det lugnt. Enligt Joakim Holmdahl på enheten för internationella frågor och beredskap på Jordbruksverket behövs det i nuläget inga särskilda åtgärder.- Kortsiktigt ser vi ingen större risk. Vi håller på just nu och organiserar och ser på vår kortsiktiga och långsiktiga påverkan, säger Joakim Holmdahl som inte vill spekulera mer i vad det kan innebära.Den isländska livsmedels- och veterinärmyndigheten uppmanar lantbrukare att hålla sina djur inomhus när askan faller och så länge den ligger kvar på marken. Anna Runolfsdottir känner att familjen är förberedd.- Jag är inte rädd, men orolig och det är svårt att göra upp några planer, säger hon.Frida Jonson