Hej, vi har en anställd som alltid kommer ungefär en kvart för sent på morgnarna varannan vecka. Han säger att dotterns förskola öppnar sent så han hinner inte i tid till jobbet. Han ingår i ett arbetslag så hela gruppen måste vänta in honom på morgnarna innan de kan börja jobba. Får han göra så här? Hälsningar, Sören