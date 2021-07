Lågt havrepris får Ebbe att sluta som bonde

- Jag har varit bonde sedan 1963 och aldrig fått så dåligt betalt, säger Ebbe Ottosson.



Nu lägger han av med jordbruket och arrenderar ut sina 22 hektar mark.



När Ebbe Ottosson levererade sin grynhavre till Lantmännen fick han anmärkning för att färgen var gråaktig och den fick säljas som foderhavre. För färgen fick han 7,5 öre i avdrag per kilo.

Slutbetalningen efter avdrag och tillägg blev 36 öre per kilo.

- Det går inte att existera på ett sådant pris. Jag gick back 3 500 kronor per hektar på den skörden och ändå hade jag 5,5 ton torkad vara, säger Ebbe Ottosson.



När han vid ett senare tillfälle ringde för att höra vad Lantmännen tog betalt för foderhavre fick han svaret 97 öre per kilo.

- Det är ett för stort hack. Någonstans måste det vara fel hos Lantmännen, säger han.



Nästa parti med havre valde han att leverera till Svenska Foder i stället. Ebbe kunde inte se någon skillnad i färg på partierna, ändå fick han inget avdrag för färgen hos Svenska Foder. Där fick han 49 öre per kilo för havre som var tröskad 17 dagar senare.



Ebbe Ottosson är inte den enda som har fått ett rekordlågt pris på havre.

- Att vi har haft problem med kvaliteten i år är ­ingen hemlighet, han är inte ensam om att det har varit så här låga priser, säger Göran Karlsson, produktmarknadschef för havre på Lantmännen Lantbruk.

- Att odla havre till det här priset, det är ingen produktion som går runt på det. Men det innebär inte när det inträffar att man kan betala ett överpris, utan det är marknaden som sätter priset.

Konkurrerats ut

Den europeiska marknaden präglas av ett stort överskott på havre och med en sämre kvalitet på både gryn- och ­foderhavre har Sverige konkurrerats ut av andra länder på exportmarknaden.



När det gäller foderhavre var Lantmännens poolpriser 2009 de lägsta på minst nio år. Priset på grynhavre har gått upp och kan nu säkras på 1,14 kronor per kilo. Det finns också anledning att vara något mer hoppfull inför nästa år då havreodling i EU-27 förväntas minska med 5-6 procent.

- Det skulle öppna lite möjligheter till bättre priser och bättre konkurrensförmåga jämfört med övriga grödor till nästa år, säger Göran Karlsson. Tove Nilsson