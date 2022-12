Lägsta elpriset sedan 2007

Milt väder, mer förnybar el och god tillgång på vatten i magasinen håller ner elpriserna. Enligt elbolagets Bixia har spotpriserna i snitt under årets första halvår legat på strax under 30 öre per kWh, vilket är de lägsta nivåerna under motsvarande period sedan 2007.

Vindproduktionen har varit hög i Norden under första halvåret. Jämfört med 2010 och 2011 har elpriserna nästan halverats.- De låga elpriserna innebär att en villaägare har sparat cirka 1000 kronor under de sex första månader jämfört med förra året, säger Matina Rosenberg, analytiker på Bixia Energy Management i ett pressmeddelande.