Det rapporterar TT som hänvisar till elanalysföretaget Elskling.

Högre pris i december

Medelspotpriset på elbörsen Nordpool var 28 öre per kilowattimme i november, ett öre lägre än i oktober. Med skatter och avgifter får konsumenter med ett bra rörligt avtal ett elpris på 75 öre per kilowattimme, säger Faraz Azima, vd för Elskling, till TT.I december väntas dock lägre temperaturer och mindre nederbörd leda till ett 15 procent högre pris vilket skulle ge ett medelspotpris på cirka 33 öre per kilowattimme.