Lägre premie för gmo-fri soja

Förra säsongen steg premien för gmo-fri soja med hela 50 procent jämfört med året innan vilket skapade stor debatt inom svensk animalieproduktion.

Marginell

Nu har premien gått ner från cirka 120 till 80 dollar per ton på den svenska marknaden efter långa förhandlingar med leverantörer, berättar Klas Hesselman, foderchef på Lantmännen Lantbruk.– Förra året var det större efterfrågan på marknaden, fler aktörer utanför Sverige var intresserade av gmo-fri soja, kommenterar han.Men för den svenska lantbrukaren blir nedgången marginell. Under samma period har en dollar gått från att vara värd runt 6,40 till 8,50 svenska kronor.Det innebär att premien i svenska kronor bara minskat med knappt tio öre per kilo från 77 öre till 68 öre per kilo. Det kan jämföras med att premien låg på 49 öre per kilo 2013.