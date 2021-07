Lägre potatisskörd i år

Skörden av matpotatis beräknas till 542 800 ton, vilket är 25 700 ton mindre än under förra året. Enligt myndigheten förklaras det främst av ogynnsam väderlek under odlingssäsongen.



Matpotatis odlades i år på 19 790 hektar. Hektarskörden för matpotatis (inklusive färskpotatis) beräknas till 27 430 kilo per hektar. Det är 5 procent lägre än under 2009. Bäst potatisskörd blev det i Östergötlands och Hallands län. De fick hektarskördar på 31 640 respektive 31 220 kilo per hektar. I Örebro län är årets hektarskörd hela 24 procent lägre än under 2009.



Till matpotatis räknar Jordbruksverket förutom färskpotatis och höst- och vinterpotatis för direkt konsumtion även potatis som odlas för tillverkning av mos, chips, pommes frites med mera samt foderpotatis och utsädesodlingar av matpotatissorter.



Skörden av stärkelsepotatis beräknas till 272 800 ton, en minskning med 5,7 procent jämfört med 2009. Hektarskörden är då 37 240 kilo per hektar. För stärkelsepotatis redovisar Skåne län den högsta hektarskörden med 38 930 kilo per hektar. ATL.nu