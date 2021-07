Lager hemma ger makt

STORA EK ATL

Ragnar Utne är ingen vanlig bonde även om han själv kallar sig bonnpojk, uppvuxen som han är på en gård i södra Norge. Han har tjänat pengar på affärer och åkeriverksamhet i sitt hemland.



Men 1979 blev han första gången svensk bonde och det är i den rollen han har bestämt sig för att ta saken i egna händer.

- Jag är sjukligt intresserad av bonneri, förklarar han alla satsningar han har gjort på herrgården Stora Ek, en knapp mil utanför Mariestad.





Dränering

Sålde till arabvärlden

Behöver hjälp

Han har bland annat investerat 20 000 till 40 000 kronor per hektar i dränering av de extremt styva jordarna på sina ägor. Nu bygger han för att ta kontroll över sin egen spannmål.- Visst har jag handlat med Lantmännen, säger han, men kan ändå inte låta bli att ge det kooperativa företaget en känga när han får frågan om han ska göra affärer med dem i år också.- Man kan inte skänka bort spannmål! Med nuvarande pris gör jag förluster på cirka 35 öre kilot. Det kostar mig kanske 1,40 kronor per kilo att producera, konstaterar han.Han låter uppriktigt besvärad när han beskriver hur illa det ser ut för bönder både i Sverige och i Danmark.Honom själv går det absolut ingen nöd på och när vi diskuterar miljoninvesteringarna han gör erkänner han att allt kanske inte går att räkna hem. Men när det gäller synen på hur man bör agera med sin spannmål talar han som den affärsman han egentligen är.Han brukar inte sälja i skörd, men han har inte heller konsekvent sysslat med terminshandel.- Förra året sålde jag 2008 års skörd strax efter midsommar, en hel båt, 5000 ton, via en svensk mäklare till arabvärlden.Nu har han 8000 ton i lager hemma. Men mer ska det bli. Ritningar är inlämnade för en lagerbyggnad som ska härbärgera 10 000 ton, i princip en hel årsskörd, lite beroende på hur fördelningen av raps och vete ser ut på de 1400 hektaren.- Jag kan matcha skåningarna när det gäller avkastning, säger han.Men det handlar inte bara om avkastning. Han vill ta full kontroll över affärerna när grödan väl är tröskad.Redan nu har han fyra tornsilor som sväljer 5500 ton och han gör i ordning en gammal lada på en av sina fastigheter till en tillfällig plansilo för 3000 ton i väntan på att det stora bygget ska bli färdigt alldeles intill själva gården Stora Ek.Att ta kontroll betyder i Ragnar Utnes fall att han tänker sälja när han själv vill och till det pris han tycker är en okej affär.- Men jag behöver hjälp. Någon som kan bevaka marknaden och göra analyserna. Det har jag inte tid att syssla med varje dag.Med rätt beslutsunderlag kan Ragnar Utne kosta på sig att vänta ut rätt tillfälle.- Om det behövs är jag beredd att lagra i flera år.Men enbart terminsaffärer vill han inte binda upp sig till, utan väljer bland de olika affärsmodellerna.- Jag gillar att förhandla, att göra själva affären.I Ragnar Utnes ögon är allt redan klart när terminen är tecknad. Lite för tråkigt i bondeaffärsmannens ögon. Med all spannmål hemma är han fri att alltid göra de affärer han har lust till. Dan Birgerson