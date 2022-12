Läge för höga potatispriser i vinter

Säsongen inleddes med ett högre prisläge på färskpotatis än föregående år. Även betalningen för sommarpotatis har varit högre jämfört med 2014.

Kampanjer

Blastdödas

Mindre arealer

– Arealer har successivt plockats undan, det har rått balans eller brist på marknaden vilket gör att priset har kunnat hålla sig på en bra nivå, kommenterar Lisa Andrae, verksamhetsledare på föreningen Potatisodlarna.Priset ligger nu på mellan 2,75 kronor och 3 kronor per kilo (framsorterad vikt, fritt levererat till packeri).– Jag vet att det genomförs en del kampanjer till lägre priser nu. Det vill till att priserna går upp igen efter kampanjerna, påpekar hon.När vinterpotatissäsongen drar igång behövs det högre priset eftersom kostnaderna ökar för en skalfast vara som ska sorteras och lagras in, menar hon.Just nu är det köparna som ringer till odlarna och vill handla och inte tvärtom, vilket ger ett bättre förhandlingsläge och möjlighet att stå emot prispressLite vinterpotatis har börjat blastdödas för att tas upp och sedan lagras in men mycket potatis kommer inte vara klar förrän om ett par veckor till.– Då är vi inne i september med oro för frostnätter och hur upptagningsförhållandena blir, säger Lisa Andrae.Därför tror hon att odlare kanske funderar på att blastdöda lite tidigare. Det kan resultera i mer småfallande potatis och lite lägre skördar.– Det blir inte rekordskördar i år men med lite tur kan det bli normalskördar.En krona högreAnders Olsson på Sverigepotatis, som förmedlar och säljer odlarnas potatis, delar bilden av att prisnivån ligger ungefär en krona högre än i fjol.– Det ser ut att bli ett hyggligt år för potatisodlarna. Men det är absolut nödvändigt efter fjolårets svaga priser, tillägger han.Prisnivån på potatis ligger högre även utanför Sveriges gränser.– Det beror på torka i stora delar av Europa, säger han.Ytterligare en orsak är att arealerna dragits ner i många länder efter 2014 års låga priser.Samtidigt påpekar Anders Olsson att mycket kan hända än eftersom upptagningen av vinterpotatisen återstår.– Vi kan få en jättetuff höst både här och ute i Europa. Eftersom det nu råder balans på marknaden kan det i så fall bli väldigt höga priser, säger han.