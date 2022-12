Läge att investera i skogen

Det ser ljusare ut än på flera år för alla som tycker att det är bra när priserna stiger på skogsmark.

Enligt LRF Konsults statistik för första halvåret 2014 låg snittpriset för hela landet på 370 kronor per skogskubikmeter. Det är samma nivå som för helåret 2013.I realiteten innebär det en rejäl förbättring, eftersom priset sjönk med sju procent mellan 2012 och 2013.I södra Sverige har priserna vänt upp med fyra procent, från 521 till 539 kronor per skogskubikmeter.Mer än halva tappet är därmed återtaget i prissvackan efter toppnoteringen 2011, då en skogskubikmeter kostade 554 kronor i realt värde.- Priserna i södra Sverige har gått den väg vi förutspått för hela Sverige, säger Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult.I norra Sverige har priserna fortsatt nedåt. Första halvåret visar statistiken tre procent ned jämfört med helåret 2013.Men väger man in affärerna som skett under juli är nedgången aningen mindre, enligt Markus Helin.– Mäklarna i Norrland är de som är mest positiva just nu, säger han.Markus Helin förklarar att det är en större andel bolagsskog i norra Sverige än i södra. Därmed blir det inte lika många grannar som köper till skog och som driver priserna uppåt.Virkesvärdet spelar också större roll i norra Sverige. En av anledningar till att priserna inte hunnit vända uppåt ännu i norr kan också vara är att säljarna varit senare med att acceptera att priserna ligger på en lägre nivå i dag.Markus Helin blir inte förvånad om priserna vänder uppåt även i norra Sverige under hösten och tycker att det är läge för köpare att investera.Priserna ligger totalt sett lägre än för några år sedan i hela landet och enligt LRF Konsults prognos kommer genomsnittspriset för Sverige antingen att ligga stabilt eller stiga svagt under helåret 2014.