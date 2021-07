Lagårdar räddas med dunderborsten

Just nu blir det inte mycket sömn för åkaren Fredrik Berg från Munkedal i Bohuslän. Han åker runt med sin kranbil och sopar rent på snötyngda tak.

- Det är lagårdar som nästan går under av allt snötryck, säger han till Expressen.



Idén fick sambon när hon såg hur Banverkets maskiner sopade rent på rälsen. Hon undrade då om inte Fredrik kunde sätta en borste på sin kranbil. Några veckor senare fanns uppfinningen klar. Längst ut på den 25 meter långa kranen sitter den snurrande borsten som kan vinklas åt många olika håll.



Uppskattningsvis skottas taken i samma hastighet som 15 personer skulle göra, och just nu finns det hur mycket jobb som helst.

- Jag jobbar så mycket det går, sedan har jag folk som hoppar in och hjälper mig, säger Fredrik Berg till tidningen.ATL.nu