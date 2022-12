Låga räntan bromsar fall i maskinhandeln

De tuffa tiderna och den svaga lönsamheten påverkar investeringsviljan i lantbruket. Trots att kapitalkostnaden är historiskt låg fortsätter maskininvesteringarna att minska.

Statistik från branschorganisationen Maskinleverantörerna pekade på en nedgång med 5 procent i antalet nyregistrerade traktorer under årets fem första månader och nedgången väntas fortsätta.Pär Thunström, ansvarig för lantbruksstatistik hos Maskinleverantörerna, ser en långsamt fallande trend och spår att det kan bli så få som kring 2 800 sålda traktorer i år jämfört med 3 065 i fjol.– Försäljningen kryper sakta nedåt. Det är negativa omvärldsfaktorer, svag lönsamhet och sjunkande mjölk– och spannmålspriser som påverkar humöret hos många lantbrukare och därmed viljan att köpa nya maskiner, säger han.I andra vågskålen ligger i stället låga räntor som en viktig faktor i finansieringskalkylen. Det bidrar till att bromsa nedgången i maskinhandeln.– Maskinmarknaden har gått ned de senaste åren och hade vi inte haft det låga ränteläget hade försäljningsnedgången med säkerhet varit större. Men det är svårt att bedöma hur mycket merförsäljning ränteläget bidrar med eftersom räntenedgången kommit gradvis, säger Erik Thuring, marknadschef på Söderberg & Haak som är Sveriges ledande privata aktör inom handeln med lantbruksmaskiner.Han understryker samtidigt att det är behovet och inte finansieringskostnaden som styr vilka maskiner som köps men att den låga ränteläget bidrar till att en del av affärerna verkligen blir av.– Hade vi haft en högre ränta hade många lantbrukare nog försökt klara sig med sin gamla maskin några år till, säger Erik Thuring.Den absolut vanligaste finansieringsformen hos Söderberg & Haak är avbetalning under sju år där själva maskinen utgör säkerheten.Så har det sett ut under lång tid och kostnaden för maskinköpet har dessutom sjunkit i takt med det allmänna ränteläget.Om de flesta maskiner tidigare köptes strax före årsskiftet sträcker sig försäljningssäsongen numera från november till mars.Men det förekommer också köp inför eller under säsong. Skälen kan vara att någon maskin inte är i riktigt så bra skick som man trodde när den ställdes in på hösten. Det kan också vara något som går sönder under till exempel början av skörden och då blir läget akut.Dessvärre är maskinhallarna inte så välfyllda under sommarmånaderna.– I de fallen blir det sällan den bästa affären för lantbrukaren eftersom risken är stor för att det inte blir exakt den maskin som han egentligen vill ha, säger Erik Thuring.