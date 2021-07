Låga papperspriser försämrade Holmens resultat

Vinsten före skatt redovisas till 578 (332) miljoner kronor för kvartalet.

Rörelseresultatet uppgick för helåret 2010 till 1 596 (1 620) miljoner kronor.



Holmen Papers resultat försämrades väsentligt på grund av lägre tidningspapperspriser och högre fiberkostnader under året, skriver Holmen i en kommentar.

För övriga delar av koncernen förbättrades resultatet under sista kvartalet.

Efterfrågan på tidningspapper var under fjärde kvartalet något högre än 2009. ATL.nu