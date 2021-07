Låga kostnader gav vinst i odlingstävling

ELMIA ATL

Maltkornstävlingen Utmaningen arrangeras av HIR Malmöhus, Lantmännen och tidningen Lantmannen. Förstapriset delades ut på Elmia och gick till tre bankmän på Färs och Frosta Sparbank som blir 60 000 kronor rikare. Deltagarna Mikael Bengtsson, Mats Roos och Ola Wall jobbar som lantbruksrådgivare och har sina egna lantbruk vid sidan av.



I tävlingen har de låtit sig inspirerats av sina bästa kunder på banken som de menar fokuserar på att vara kostnadseffektiva.

- Vi träffar väldigt mycket folk som är duktiga och då tar man intryck av dem, säger Mikael Bengtsson.





Sämre skördeavkastning

Därför satsade Färs och Frosta-laget på så låga kostnader som möjligt och inte i första hand på skördenivån. I skördeavkastning hamnade de bara på en elfte plats.- Det syns tydligt att vi vann på att hålla nere våra kostnader, säger Mats Roos.I genomsnitt låg skörden på 9,2 ton per hektar i tävlingen som utfördes som ett försök. Det motsvarar cirka 7,3 ton per hektar i praktiken. Färs och Frosta Sparbank fick ett täckningsbidrag på 4787 kronor per hektar, 70 kronor mer än laget som kom på andra plats. Precis som flertalet andra framgångsrika tävlingsdeltagare valde de maltkornssorten quench.De gjorde inga svampbehandlingar och enligt Mats Yngvesson, tävlingsledare och rådgivare, hade det inte lönat sig att göra det eftersom det var en mycket liten förekomst av svampsjukdomar. Sorten Quench är dessutom resistent mot mjöldagg. Även ogräsförekomsten var låg och marken var väl uppgödslad, så små bekämpningsinsatser och att hoppa över gödsling med fosfor och kalium var vinnande koncept i tävlingen.Tove Nilsson