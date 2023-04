Många lantbrukare på Öland och i resten av Kalmar län har haft stora problem med torka under de senaste åren. Förutsättningarna just nu ser bättre ut än under de senaste åren.

– Det är mer fukt i marken och har kommit mer nederbörd framförallt jämfört med i fjol då det var extremt torrt tidigt, säger Roger Gustavsson, LRF Sydost.

Foderbrist redan nu

Men efter flera somrar med dåliga skördar har många lantbrukare låga fodernivåer och en del kan få svårt att klara sig fram till första vallskörden.

– Fodersituationen är lite oroväckande. Många är precis på gränsen att de klara sig runt, och många drygar ut så gott det går med mer halm i fodret och fiberfoder, säger Roger Gustavsson och fortsätter:

– På en del håll blev det en dålig majsskörd som man inte klarar sig på till höstens skörd, då blir det ännu viktigare att årets förstaskörd blir lyckad så att det finns att ta av under sensommaren då majsen kanske tar slut.

"Precis på gränsen att vi klarar oss"

Caroline Eriksson, köttbonde i Greby på mellersta Öland med cirka 200 djur varav 35 är dikor, upplever att den egna fodersituationen är under kontroll men att marginalerna är små.

– Vi kommer klara oss, men det är precis på gränsen, säger hon.

För att försöka bygga upp lite extra lager har korna nu släppts ut på bete.

– Det är korna som har kalvat som åker ut tidigt på markerna och så fodrar vi dem ute, de mår bra av att vara ute och röra på sig, säger hon.

– En idé med att släppa ut djuren tidigt, även om man har foder så man klarar sig, kan vara att försöka bygga lager till nästa säsong. Det har varit svårt här på Öland de sista åren, säger hon.