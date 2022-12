Låg chans att smittas av svensk mat

Den antibiotikaresistenta bakterien, ESBL-bildande E-colibakterier, fanns i vart tjugonde avföringsprov vid en undersökning av 2 100 friska svenskar.

– Det här är en resistens som vi är mer oroliga för än MRSA. Att så pass många svenskar redan bär på dessa bakterier är betydligt värre, eftersom MRSA smittar främst via huden, inte via maten, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, till TT.Bakterierna producerar ett enzym som gör vanlig antibiotika verkningslös. Bakterierna finns i bland annat bladgrönsaker och kyckling.Myndigheten tror att de flesta smittats utomlands eftersom bakterierna som hittades i proverna är en annan sort än den som finns i Sverige.En dagsfärsk studie visar att risken att smittas av ESBL-bildande E-colibakterier via maten inte är särskilt stora i Sverige.– Bakterierna finns både i maten och hos människor. Men bara i några få fall hittade vi samma typ av bakterier i maten som man har sett hos både friska människor och hos patienter i sjukvården. Det tyder på att människor får i sig bakterierna på annat sätt än via maten, säger Mats Lindblad, smittskyddssamordnare på Livsmedelsverket i ett pressuttalande.I studien har prover från livsmedel, svenska livsmedelsproducerande djur, friska och sjuka människor samt avloppsvatten ingått. I samtliga hittades bakterierna.Studieförfattarna konstaterar därför att det är viktigt att ta ett helhetsperspektiv så att insatserna görs där de ger störst effekt.– Även om djur i den svenska livsmedelsproduktionen inte är orsaken till att ESBL finns hos människor idag är det viktigt att vi inte lutar oss tillbaka. En god djurhållning ger friskare djur och därmed lägre förbrukning av antibiotika. Det arbetet måste fortsätta såväl i Sverige som i andra länder, kommenterar Oskar Nilsson, laboratorieveterinär vid SVA studien.