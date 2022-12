Kyrkan förlorade skog för miljoner

Enligt stiftsjägmästare Erik Ling togs beslutet att avstå från brandförsäkring av stiftets styrelse.

Ska utvärderas

En av de största

– Det är en bedömning som vår styrelse har gjort och det är ju en balans mellan kostnad och vad man får ut av det, säger han till Sveriges Radio Ekot.Erik Ling vill inte gå in på hur mycket den förlorade skogen kan ha varit värd. Men det rör sig om tiotals miljoner kronor.Enligt bedömare som Ekot har talat med skulle brandförsäkringen ha kostat högst 3 000 kronor per år, medan självrisken skulle ha legat på några hundra tusen kronor.Stiftet ska nu utvärdera frågan om försäkring på nytt.Svenska kyrkan är en av landets tio största skogsägare med sammanlagt närmare 400 000 hektar skog.I stort sett all skog i Sverige som inte ägs av staten är försäkrad mot brand.Det är bara de allra största skogsägarna som kan sprida sina risker så att de kan låta bli att ha brandförsökring.