Kyrka portar vildsvin

Det finns gott om dem i trakterna kring Västra Eneby kyrka i Kinda kommun i södra Östergötland och behovet av att ge dem vinkar om var de inte är välkomna har blivit akut.



På alla grindar till kyrkogården uppmanas besökare att stänga efter sig för att hålla djuren borta från gravar och rabatter. Ännu har vildsvinen inte gjort några kyrkogårdsvisiter, men de har varit och bökat i gräsmattan vid församlingshemmet som ligger strax intill.



-?Vi är lite rädda för att få in dem, det är ju så mycket planteringar och sådant på kyrkogården. Vill de in kanske de bökar av och lyfter av grindar också, men det är en förhoppning att de går förbi när det finns hinder, säger den hoppfulle kyrkogårdschefen Per Johansson. Sara Johansson