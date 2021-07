Kylvatten värmer växthuset

Han är en av pionjärerna på Hollands yngsta och miljövänligaste trädgårdsområde Biopark Terneuzen.

Efter 20 år som rådgivare för förädlingsfirman De Ruiter Seeds, vågade Mark Temmerman ta steget tillsammans med Piet De Schepper, även han belgare.



De Schepper hade odlat tomater i Belgien i flera år och behöll sin anläggning där. Den driver han parallellt med odlingen i Terneuzen på 102?000 kvadratmeter.

- I Terneuzen fick vi ett garanterat pris på värme och koldioxid för 15 år, anger Mark Temmerman som en viktig orsak till att han tog steget över gränsen.

- Kontraktet kan sedan förlängas ytterligare tio år.





Yara levererar kylvatten

250 kilo CO2 per timme

Splittrad marknad

Grannen, gödseltillverkaren Yara, levererar sitt kylvatten 87 grader varmt.Tidigare spolades det ut i Nordsjön. Varje odlare har också var sin panna som ska kunna starta om Yaras anläggning går sönder samt tre veckor vart femte år när Yara stannar för översyn.Koldioxiden kommer från flera företag. Odlarna skriver kontrakt för en viss kapacitet per kvadratmeter.I Temmermans växthus pumpas 250 kilo koldioxid per hektar in varje timme.Tomaterna planterades veckan före jul och skörden startades den 20 mars. Allt går till auktionen Mechelse Veiling i Belgien.- Priserna på auktionen är bra. Vi har Flandria, ett starkt märke. Vi ser ingen anledning att gå över till en holländsk försäljningsorganisation, säger Mark Temmerman.Tomaterna från sin gamle bas håller han också fast vid; Soupless, som säljs under märket Flandria Prinsess.Grannen odlar paprika och säljer via Zon i Venlo som ligger 20 mil från Terneuzen.Splittringen på den holländska marknaden har följt med till det nya området.Tre nya trädgårdsmästerier är klara, alla säljer till olika producentorganisationer.Richard van der Maden på ZLTO, jämförbart med svenska LRF, vill ha nya regler för EU:s marknadsstöd för att ena odlarna:- Nu har vi 22 producent­organisationer i Holland som har rätt till stöd. 2013 ska hela jordbruksstödet ses över, men vi vill gärna ha nya regler nästa år så att stödet stimulerar samarbete horisontellt, mellan olika producentorganisationer och vertikalt i hela kedjan från odlare via handeln fram till konsumenterna.Ewa Wildmark