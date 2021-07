Kylan tvingar sågverken att sakta ner

Marknaden är god och sågverken går med vinst på varje bräda de kan såga fram. Men den ovanligt långa och kalla vintern tvingar sågverken att sänka takten.



- Sågproduktionen har inte nått upp till förväntningarna med tanke på den här kalla vintern, säger Peter Nilsson vd på Södra Timber.

- Man får helt enkelt köra saktare. Man får problem med utrustningen på grund av att band fryser fast och så vidare.





Mer svårsågat

Inga större lager

Också Derome kan såga mindre än det var tänkt.- Man är ju inte riktigt van vid kylan, det har ju inte varit kallt på flera år, det blir ju lite mer svårsågat, säger Anders Thorild, vd på Derome Timber.- Du kör på lägre hastighet för att det ska flyta på, det är ju fruset och det tär på verktygen och maskinerna.Södra bedömer att man tappat 10-15 procent i år. Bergs Timber minus 20.Enligt Vidas koncernchef Santhe Dahl har de tappat 10 procent under januari. Förmodligen blir det mindre under februari.- Man lär sig successivt. Vi kanske tappade 20 procent på gransidan i januari och 10 procent i februari, säger Anders Torild på Derome, som medger att man förlorar pengar på tappet.- Ja, det gör vi ju naturligtvis.Men samtidigt gör den kalla vintern att många byggen står still, vilket gör att efterfrågan på byggvirke är något lägre. Och vintern är normalt en period där lagren byggs upp. Men så blir det inte nu.- Det blir inga överskott, trots att det är lågsäsong, säger Peter Nilsson på Södra, som räknar med ett hyfsat år för sågverken.Han tror att byggande kommer att öka något i Europa. Bekymret är att den svenska kronan stärks.- Vi har ju ett behov av att öka priser, och vi är i grunden väldigt positiva till det. Vi ser fortsatt en bra balans på marknaden, säger Peter Nilsson, som inte tror att konkurrensen från andra europeiska sågverk kommer att bli så farlig.Produktionen blir fortsatt låg.- Tittar man på råvarupriset i Europa så är ju råvarupriserna höga och avverkningstakten är inte nämnvärt ökande. Det gör ju att det inte blir mycket mer sågade varor.Torbjörn Esping