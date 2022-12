Kyla och torka lyfter vetepris

Efter en fem månader med kraftiga nedgångar för vetepriserna kan trenden vara åtminstone tillfälligt bruten. Sedan slutet av september har både fysiska priser i Sverige och börspriser klättrat tillbaka till samma prisnivåer som rådde i våras och somras.

Höstvetet lider

Större areal nästa år

I fredags kostade septemberterminen för kvarnvete 192 euro per ton på Matif-börsen. Lantmännens pris i nästa års skörd låg på 1 560 kronor per ton. Spotpriset som ligger på samma nivå har ökat med 320 kronor per ton sedan september.Prisuppgången förklaras med att investerare intar nya positioner i marknaden, att lantbrukare inte är villiga att sälja till nuvarande priser och en oro för de nya grödornas utveckling, särskilt i Ryssland och USA.I den europeiska delen av Ryssland gick höstsådden av vete generellt smärtfritt, men den följdes av torka och därefter föll temperaturen kraftigt vilket försämrade plantornas tillstånd. Risken för utvintring uppges vara stor.I USA har höstvetesådden gått långsammare än förra året och kyla har ökat oron för den etablerade grödan. I förra veckan sänkte det amerikanska jordbruksdepartementet uppskattningen av höstvetets status.Konsulter och rådgivare verkar luta åt att det är en tillfällig uppgång och att priserna borde gå ned på några månaders sikt.International Grains Councils prognos som kom ut i slutet av veckan innehöll inga stora förändringar. Årets veteskörd är fortsatt rekordhög på 717 miljoner ton och preliminära uppskattningar säger att 2015-2016 års veteareal blir 1 procent större än denna säsong.