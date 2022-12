Kycklingkött på stadig nivå

Snittpriset uppgick i vecka 10 till drygt 187 euro per 100 kilo, vilket är i nivå med motsvarande vecka 2014, enligt siffror från EU:s kommitté för ägg, fågelkött och honung.

Lär ligga kvar

Ökad import

Marginalen låg på 106 euro per 100 kilo i början av mars, ungefär 10 euro över snittet för åren 2010-2014.Kommissionen tror att marginalen kommer att ligga kvar på denna nivå första halvåret 2015.I januari ökade importen med drygt 4 procent, jämfört med motsvarande period 2014.Cirka 90 procent av importen kom från Brasilien och Thailand.Exporten, som gick till framför allt Benin, Filippinerna och Sydafrika, ökade med 3 procent.Nettoexporten uppgick i januari till 315 00 ton.Snittpriset på ägg har stigit något de senaste veckorna och låg i vecka 10 på 134 euro påer 100 kilo. Det är 1 procent högre än motsvarande vecka 2014.Marginalen låg i början på mars på 69 euro per 100 kilo, vilket kan jämföras med genomsnittet för 2010-2014 på 58 euro per 100 kilo.Importen, huvudsakligen från Indien och Argentina, ökade med 20 procent jämfört med motsvarande period 2014 . Exporten minskade med 17 procent i januari.Nettoexporten under perioden landade på 16 200 ton.