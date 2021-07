Kviga rymde från slakttransport

Det var när djurtransporten stannat vid slakteriet vid 19-tiden och djuren skulle lastas av som kviga lyckades smita. Enligt tidningen tog hon sig via järnvägsspåret in mot centrum. Slutligen försvann hon in i Stenbergsparken där den förföljande slakteribilen och polisbilen tappade bort henne vid 21-tiden.



Kviga återfanns en halvtimme senare vid länssjukhuset. Hon omringades och sedan inleddes väntan på en jägare som för tillfället var upptagen med att röja snö.

Försöket att skjuta henne där misslyckades dock.



På torsdagsmorgonen meddelade Kalmarpolisen att kvigans äventyr slutat i Kalmarsundsparken där hon slutligen sköts vid 23-tiden på onsdagskvällen.ATL.nu