Kunskap om snurror under samma tak

Tanken är att Standup for Wind, som centrumet kallas, ska bidra till en gynnsam och optimerad integration av vindkraften i det svenska elnätet.

Verksamheten kommer att bedrivs av Kungliga tekniska högskolan, KTH, och Uppsala universitet.Vindkraftområdet är i behov av kompetensförsörjning då stora utmaningar väntar i takt med planerad vindkraftsutbyggnad i Sverige, skriver universitetet i ett pressmeddelande.Satsningen innebär att all forskning om exempelvis vindkartering, strömningsmekanik för vindturbiner i parker och i skog, elsystem, ljud och teknikutveckling samlas under ett och samma tak.Standup for Wind är en del av regeringens strategiska forskningsområde Standup for Energy.