Kunskap om djur och natur varierar

En dryg tredjedel av landets befolkning, 33 procent, uppger att de aldrig, eller endast någon enstaka gång per år, kommer i kontakt med svenska lantbruksdjur som kor och får.

Äldre kan mer

Glesbygdsbor mer intresserade

En knapp tredjedel, 27 procent, säger att de aldrig, eller bara någon enstaka gång per år, kommer nära vilda djur i svensk natur.Så väl kunskaperna som intresset för djur och natur är högre bland de äldre åldersgrupperna jämfört med de yngre, samt högre bland befolkningen i glesbygd jämfört med storstad.Det framgår av en riksomfattande opinionsundersökning som Novus har gjort på uppdrag av Parks and Resorts, där bland annat Kolmårdens djurpark, Furuviksparken och Aquaria ingår.Tre av fem svenskar anser att de har låg kunskap om exotiska arter som exempelvis zebror, noshörningar och lejon och dessa arters situation i det vilda.Trots det uppger mer än varannan svensk att de är intresserade av djur och natur.Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av upplevelsekoncernen Parks and Resorts, där bland annat Kolmårdens djurpark, Furuviksparken och Aquaria ingår.Sammanlagt deltog 1 090 personer i åldrarna 18-79 år.