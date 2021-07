Spanar med drönare

Stenhammar ägs av staten och arrenderas av kungen sedan många år. Skogen har blivit angripna av granbarkborren tidigare och i våras höggs delar av den ned. Per Rudengren, driftledare på Stenhammars godsförvaltning AB, säger till Expressen att 900 kubikmeter, runt två procent av det som höggs ner vid tillfället, var angripet av granbarkborre. Nu övervakar de situationen noga och flyger bland annat med drönare över området.

– Vi vill gå in och hugga ut, men länsstyrelsen sa nej i mars. Häromdagen skickade vi in en ny ansökan. Vi tycker att det är jätteallvarligt, särskilt att vi inte får plocka bort angripet virke i reservat och nyckelbiotoper, säger Per Rudengren till Expressen.