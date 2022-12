Kungen om kärleken till jakten

Löven har lagt sig som gulröda små plättar på grusparkeringen vid Rågåstjärn i Dalarna när kungen rattandes en Hyundai modell större svänger in och parkerar. Det är dags för lunch i Bergslagsskogarna, närmare bestämt i Sveaskogs ekopark Malingsbo Kloten. Detta efter en morgon och förmiddag som resulterat i att jaktlaget fällt fyra älgkor. En av grankvistarna har någon stuckit in innanför kungens svåger Olle Westlings röda hattband.

Efter maten får ATL Magasinet som enda tidning en lång pratstund med Carl XVI Gustaf. Men väl nere vid strandkanten intill den lilla sjön och innan den första frågan är ställd ser kungen spår som han känner igen.– Jag ser att bävern har kommit hit, det där är jättefärskt, titta där borta, säger han och pekar innan han fortsätter:– Vi har faktiskt bävrar på Drottningholm också. Inte konstant men de finns i närheten och de har varit och fällt träd på vår sida också. Förra året fällde de ett och för några år sedan också, och det är ändå mitt i Stockholm.Den jakt som kungen avbrutit för lunch är den traditionella, kungliga älgjakten som återkommer varje år. Den har en officiell karaktär, jakten arrangeras på Sveaskogs marker och kungen själv är värd. Han beskriver det som en "blandad bukett jägare" som är inbjudna. Dels mer officiella från näringslivet, dels goda gamla vänner.Det är en typ av jakt som kungen uppskattar, men kanske inte sätter allra högst på listan när han ombeds berätta vilken jakt att han tycker bäst om.– Det här är ju en mer organiserad jakt med ganska många jägare, det är kuljakt så det måste bli under strikta förhållanden. Att ha möjlighet att kunna bjuda in gäster till jakten känns fint. Det är en jakt som har funnits länge och som jag tycker skapar trevnad. Jag kallar det en representationsjakt.Efter en kort tystnad berättar kungen om en helt annan typ av jakt:– Jag har möjlighet att jaga ensam vid Ottenby på Öland. Att pyrscha ensam när man har all tid på sig och göra ett bra jobb med att hitta rätt djur så att säga – det är fantastiskt.Jakten vid Ottenby ligger kungen mycket varmt om hjärtat. Jakten där har följt honom genom livet och det var där de första villebråden fälldes. Det berättar han när han svarar på frågan varför han jagar och hur det började.– Konstigt nog kan man säga att jag har ärvt det efter min far som var en stor jägare, även om jag inte har träffat honom på så vis. Men min mor kom också från en familj där många jagade. Hon jagade inte själv men var med när min far jagade och hon höll möjligheten för mig att jaga vid liv. Många av hennes vänner jagade och de tog med mig på jakt när jag var 15–16 år gammal.– På så sätt har jag tagit till mig det här. I och med att vi har tillgång till jaktmark i Ottenby så har intresset underhållits. Det var där man sköt sina första harar och så vidare.Att jakt är ett av kung Carl XVI Gustafs största intressen går inte att ta miste på. Och själva naturupplevelsen är absolut viktigast för kungen.– Jag jagar ett antal helger per år och skulle gärna jaga mer om det fanns tid. Säsongen är ju lång med allt från fågel till småvilt och nu älg. Alla ser fram emot våren men jag tycker kanske bäst om höstarna, de är fantastiska med alla färger, och doften, och fukten i marken.Kungen blir nästan förvånad och dröjer lite med svaret när han får frågan hur ett år utan jakt skulle vara. Sedan skrattar han och svarar med ett enda ord.– Tomt.Resor i och utanför Sverige är en stor del av kungens vardag och det händer att han bjuds på jakt på resmålen. En dalgång i de österrikiska Alperna tillhör trakter av mer privat karaktär dit kungen återvänt några gånger för att jaga. Den högt belägna dalen ligger i närheten av Zeefeld och villebråden är det för Alperna typiska klövviltet gems samt kronhjort.– Det var där min mormor sköt sin sista kronhjort när hon var 80 år. Hon jagade och hon var ganska ensam om att vara kvinna och jägare. Hon var en liten liten dam och jägaren som var med henne har berättat att hon pyrschade på en kronhjort när hon var 80 år. Det tycker jag är fantastiskt.Just den här dagen i Bergslagsskogarna har kungen vid lunchtid ännu inte fällt någon älg. Men han känner väl igen känslan i det ögonblick jägaren får älgen på kornet.– Det är väl det som gör att alla jägare tycker det är spännande. Det blir en adrenalinkick. Man vill också göra ett bra jobb, ett bra utfört arbete. Man vill få till ett perfekt skott så att det inte blir några dumheter för djuret och en massa extrajobb och så vidare. Det är sådant som gör att man skärper sig, det är många beslut som man måste fatta på bara ett par sekunder och då gäller det att man har förberett sig och kan fatta de rätta besluten. Vilken vinkel får jag skjuta? Vad finns bakom? Finns det skottfång? Är det rätt djur?Det är svårt att ta miste på kungens engagemang och intresse för skog och natur. I det intresset framhåller han själv jakten som ett medel att vårda naturen. Det handlar om att reglera viltstammarna och skjuta av vilt för att minska betesskadorna på träd. En annan positiv effekt som jakten ger är att antalet trafikolyckor orsakade av vilt minskar.Men jakt fyller också andra funktioner enligt kungen:– Jakten har ju historiskt varit en förutsättning för överlevnad och i varierande utsträckning en försörjningsfråga, men så är det inte i dag. Dock är givetvis jakten fortfarande ett bra sätt att fylla frysboxen, säger kungen och fortsätter:– Jakten är en social gemenskap som är fantastisk. Vi är skapta att vara utomhus i den här miljön, att umgås vid en eld, över kokkaffet.Vargfrågan är något som kung Carl XVI Gustaf undviker att kommentera, åtminstone den politiska aspekten. Däremot vill han inte att sprickan och konflikten mellan stad och land i fråga om rovdjuren fördjupas. Målet måste vara att överbrygga motsättningar och skapa förståelse för varandras åsikter.– Sverige får inte falla sönder i ett "vi och dom" med alltför olika världsbilder. Rovdjursfrågan riskerar att bli en sådan. Därför måste vi försöka få uppmärksamhet runt jaktens betydelse, i vid mening. Jag har under årens lopp försökt att bidra till detta genom att berätta om min relation till jakten och naturen.Genom fördjupad forskning, ökad kunskap och en bred diskussion i samhället bör förståelsen för olika människors uppfattningar i rovdjursfrågan kunna bli större, anser kungen.– Sverige är i många avseenden ett gynnat land i vilt- och jaktfrågor. Sverige har i förhållande till andra europeiska länder mycket jaktbart vilt och en i grunden bra kunskapsnivå om jakt.Men det finns även dålig jakt, anser kungen.– Ja det gör det, dålig jakt är jakt som brister på olika sätt. Det kan vara brister i regelverk, säkerhet eller jaktetik. Här har alla jägare ett stort ansvar.På en direkt fråga om det är etiskt rätt att jaga svarar kungen otvetydigt ja, förutsatt att det inte finns några som helst brister vid jakten.– I ekosystemet har människan alltid haft rollen att skörda vilttillgångar. Gör man det på ett säkert sätt och på ett sätt som inte orsakar onödigt lidande för djuren tycker jag att det är etiskt försvarbart.– I Sverige jagar alla samhällsklasser, medan det i andra delar av världen kan vara mer en aktivitet för överklassen. I så motto är jakten i Sverige folklig.– Jakten förändras. Här i vårt land har till exempel jakten på björn tillkommit, medan sommarjakten på morkulla försvunnit. Så jaktformerna förändras och det är naturligt. En annan förändring som inträffat är att en del jägare blivit restriktiva med att släppa sina hundar i vargområden, det kan jag förstå, säger kung Carl XVI Gustaf. Reportaget finns i ATL Magasinet, som går som bilaga till ATL:s prenumeranter en gång i månaden.