Studentkårerna och näringslivet behöver varandra

Under min uppväxt var studenttraditioner ständigt närvarande. På mina föräldrars kontor stod en papperskorg med motiv från Lundakarnevalen, i bokhyllorna kunde man hitta sångböcker och Mårten Gås skulle firas trots att vi bor i Östergötland.

Tecknen på det aktiva studentliv mina föräldrar levt har inte bara letat sig in i våra familjetraditioner. De färgar även mig som person, och har väglett mig i mitt studentengagemang. För tillfället i min roll som ansvarig för näringslivs- och omvärldskontakter i Ultuna studentkårs styrelse.

Jag fick redan som liten förståelsen för vad studietiden bygger, utöver de färdigheter man som student tillskansar sig inom akademien. Studentlivet ger kontaktnät, erfarenheter och insikter med betydelse för det fortsatta arbetslivet. Det ger också minnen, traditioner och vänner som kan stötta och ge stadga under livets svåra stunder.

Tiderna är på grund av den pågående pandemin hårda. Inte minst studenter påverkas, när både studier och samvaro under våren förändrades drastiskt. Som ledamot i styrelsen på en studentkår med ansvar för att stötta, aktivera och engagera flera hundra medlemmar har situationen varit kritisk under flera månader. Medlemmar som efter år av aktivt engagemang inte kan tackas av genom den traditionsenliga balen vid deras examenstillfälle. Studiebevakning för över 1 500 studenter, som intensifierats efter övergången till digital undervisning. Ansvaret att ställa in de aktiviteter som är avgörande för kårens ekonomi, men ändå med alla medel tillåtna försöka minimera organisationens förluster. Ett ansvar som visat sig tungt för många av de som bär ansvaret på sina axlar.

Ni kanske undrar varför jag anser att återblicken till min barndom bör ges plats i en agrar affärstidning? Vad kan ett aktivt studentliv ha för betydelse mer än för de enskilda människorna? Jag hävdar att det är mycket, inte minst för de av er som har anställda. I tider som denna är det av vikt att fråga sig vad ett aktivt studentliv är värt? Vad bidrar studiesamvaron med för såväl den enskilda studenten som för branschen i stort? Jag har ett svar som jag ber er att tänka över, med lantbruksuniversitetets kårer i åtanke.

SLU:s kårer finns inte bara här för studenter. Vi är inte enbart studiebevakande instanser eller festfixare. Vi finns här för att vara ett nav i ett ständigt pågående generationsskifte. Vi ska öppna dörrar för våra medlemmar in till företag och organisationer, för att de ska hitta rätt. Vi finns här för att branschen enkelt ska kunna peka på var kunskapsluckor uppstått, var behov finns och vilken typ av personal det är ni söker. Vi ger hela näringen chansen att visa våra medlemmar vägen, för att de sedan ska kunna ta med era företag och organisationer på vandringen. Samtidigt ger vi chansen för våra medlemmar att knyta band med varandra. Dessa kommer utgöra möjligheter för dem som individer, men också fungera som ett kontaktnät för andra att likväl dra nytta av.

Så se till att dra nytta av den tillgänglighet vi ger er till näringens framtida generationer. Kårerna behöver er inte minst nu under rådande situation, men ni kommer alltid behöva oss.