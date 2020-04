Tänk om man kunde veta hur framtiden ska bli, vad som ska hända om en vecka, eller en månad, eller till hösten.

Det ligger i människans natur att alltid vilja veta, att försöka se samband och att vilja skapa sig en bild av hur framtiden kommer att se ut. Många förstår också att man kan tjäna på att veta vad som kommer att hända i framtiden, för då kanske man kan göra något redan nu.

Vi kan varje dag studera olika prognoser och uppfattningar om framtiden, det kan gälla allt mellan himmel och jord, det kan vara ränteutveckling, aktiekurser, valresultat, befolkningsökning, coronavirusets spridning och så vidare.

Vi matas varje dag med professionella prognoser om de kommande dagarnas väder. Just väder är i dag ett område där man kan göra tämligen träffsäkra prognoser, åtminstone för den närmaste tiden.

Inom lantbruket har naturligtvis framtida väder och skördeutfall alltid varit mycket intressant. Under alla tider har man försökt finna samband mellan olika händelser och situationer i naturen och på himlen för att därifrån spå vilket väder som skulle gälla i framtiden, eller hur skörden skulle bli.

Dessa iakttagelser och erfarenheter samlades tillsammans med andra råd och tips för lantbruket i Bondepraktikan, som var populär i Sverige till slutet på 1800-talet. Bondepraktikan innehåller ett antal tips på hur man bland annat ska förstå hur vädret och hur skörden kommer att bli. Helt enkelt ett försök och en hjälp att se in i framtiden.

I dag har Bondepraktikan sedan länge spelat ut sin roll som hjälpmedel för att förutspå framtiden. Men fortfarande finns en del uttryck kvar som nämns då och då, som ”April våt och maj kall – fyller bondens lada all”, ”Anders braskar – julen slaskar” med flera.

Med dagens teknik kan man ta hjälp av datorer för att försöka förutspå exempelvis framtida skörde­utfall. Något min kollega Joel Glemne nämner ibland är hur man kan se på förhållandet mellan människa och maskin och han använder ett engelskt uttryck: ”The computer is incredibly fast, accurate, and stupid. Man is unbelievably slow, inaccurate, and brilliant. The marriage of the two is a challenge and opportunity beyond imagination.”

För att sammanfatta citatet: Människan är duktig på att skapa modeller och se samband. Människan är intelligent, det är inte datorn. Dock har datorn ett perfekt minne och är outtröttligt noggrann och snabb, vilket vi människor inte är.

Men utan att människan förser datorn med information och intelligenta modeller kan den inte prestera. Och det är i just detta möte som möjligheter bortom vår fantasi uppstår.

Så möjligheterna till en modern bondepraktika finns. Att kunna skapa en mer säker uppfattning om framtida skördeutfall skapar enorma möjligheter. Möjligheter till att bättre kunna planera, bättre kunna minska sin risk i både produktion och handel och att bättre kunna använda tillgängliga resurser, vilket i ett större perspektiv kan ge oss en mer effektiv livsmedelskedja.

Vem vill vara med på resan dit?

Felicia Bindekrans

Marknadsansvarig Skira