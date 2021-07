Kronfågel klarade glaskrisen

Försäljningen av företagets produkter har ökat under hösten och vintern, och är till och med bättre än före det så kallades glaslarmet.



Jenny Fridh, informationschef vid Kronfågel, säger till Dagens Industri att företaget inte kan se några tecken på att efterfrågan på kycklingprodukter skulle minska under 2010.

Efter händelserna förra året har Lantmännen Kronfågel köpt in en scanner som ska upptäcka glasbitar i kyckling. Tidigare användes endast metalldetektor för att upptäcka eventuella främmande föremål i produkterna.



Totalt återkallade Kronfågel 900 ton kycklingprodukter. Glaskrisen kostade företaget cirka 70 miljoner kronor. ATL.nu