Krögare på Gotland riktar kritik mot slakteri

"Det är ett återkommande problem här på Gotland att få tag i gotländskt lamm- och nötkött till restaurangerna. Tydligen får Gotlands Slagteri, eller Svenskt Butikskött som äger Gotlands Slagteri, mer betalt genom att sälja köttet till butik. Det gör att det blir ytterst svårt för oss krögare att få tag på gotländskt nöt eller lamm. Jag får skriva svenskt hängmörat istället för gotländskt hängmörat och det är tråkigt. Jag tycker det är skamligt så som de gör" säger restaurangägaren Henrik Westerlund till P4 Gotland.

Thomas Östlund, vd för Gotlands slagteri känner igen kritiken. Det stämmer också att vissa köttdeltaljer inte räcker till för att alla butiker och restauranger ska kunna få kött från slakteriet. Han tycker däremot inte att ansvaret ligger på slakteriet som säljer köttet via sin ägare Svenskt Butikskött och via grossist."Vår profil är ju mot daligvaruhandel. Vi har ju valt att jobba direkt mot butik och sedan kan man köpa våra gotländska produkter via grossist, en helt annan typ av försäljning" säger han