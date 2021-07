Kritik mot bärkontrakt

Det framgår av en rapport från Migrant Workers Union i Thailand som granskat den svenska hanteringen av Lomsjö Bär och bärplockarnas villkor, skriver Västerbottens-Kuriren på nätet.



Rapporten säger bland annat att varje plockare efter Lomsjö Bärs konkurs och utbetalad lönegaranti, motsvarande minimilön, hamnade på ett minus på minst 5 000 kronor efter avdrag för skatt, resa, kost, logi och andra omkostnader.



Kontraktet garanterade en minimilön på 16 372 kr/månad för en arbetstid på 40 tim/vecka. I rapporten ges exempel på verklig arbetstid för en av bärplockarna. Denne ska ha jobbat närmare 15 timmar per dag. Övertiden på kvällar och helger uppgick under hela perioden till 407 timmar, vilket ger ett snitt på 9 timmars övertid per dag.



Per Holmström, ombudsman vid Kommunal, säger till VK att de inte kontrollerade kontrakten mer ingående än att minimilön och 40 timmars arbetsvecka garanterades.

- Lomsjö Bär hade inget kollektivavtal och då hade vi inga möjligheter att göra mer, säger han till VK. ATL.nu