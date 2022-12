Krismöte om ryska importstoppet

EU:s jordbrukskommissionär Dacian Ciolos försöker mobilisera ett samlat EU mot Rysslands omfattande importstopp. "Det här kräver en enad, europeisk respons." säger jordbrukskommissionären i ett uttalande.

Dacian Ciolos påpekade också att det sedan den senaste jordbrukspolitiska reformen finns en krisreserv med medel för just den här sortens situationer. Både Polen och Finland har redan talat om att söka kompensation för förlorade intäkter på grund av Rysslands handelshindrande åtgärder."Jag är säker på att vår motståndskraftiga jordbrukssektor snabbt kommer att rikta om sig mot nya marknader och möjligheter" säger jordbrukskommissionären.Det ryska importstoppet har också fått branschorganisationer och konsumenter att ta till sociala medier. I Polen, vars äpplen inte släppts in i Ryssland sedan förra veckan sprids kampanjen "Reta Putin, ät ett äpple" via twitter och facebook med människor som tar bilder på sig själva med tänderna i ett saftigt polskt äpple. För att kompensera för förlusten av den ryska äppelmarknaden behöver polackerna äta dubbelt så många äpplen som i dag.