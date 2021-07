Krisigt i söder men i Mälardalen rullar det på

Svenska Foder har hittills fått in ungefär 30 procent av den förväntade totalvolymen.

- Med referens till de två senaste åren har det tagit ovanligt lång tid att få in den volymen, säger spannmålschef Mats Jönsson.



Veckans våldsamma regn med 100 millimeter på några timmar i södra Skåne är tuffa för dem som drabbas och inte kan köra på fälten, men kvaliteten på spannmålen behöver inte bli lidande.

- Regnar det hela tiden flera dagar i sträck gör det mer skada än de här skyfallen som jag upplever det, säger Mats Jönsson.





Lantmännen har fått in en tredjedel av sina volymer i södra Sverige och knappt 20 procent i Västergötland. I östra Sverige har regnen varit lokala och oron är stor för kvalitetssänkningar även om det mottagna ser bra ut.- Den ljusa sidan är Mälardalen och norr om Mälardalen där man tröskat väldigt mycket. Där har det rullat för fullt sista veckan, säger Robert Kinnander, transportsamordnare på Lantmännen.På onsdagen hade Varaslättens Lagerhus i Västra Götalands län hunnit få in cirka 18 000 ton. Det är ungefär en femtedel av föreningens kontrakterade volym, berättar vd och marknadschef Fredrik Blad.Hittills har nästan allt vete och råg hållit bra falltal, men det kan ändra sig med sämre väder.- Vi går på en slak lina just nu. Det är en del falltal som ramlat igenom. Får vi en massa regn här igen så kommer det att bli betydligt mer foderspannmål än vi räknat med från början, säger Fredrik Blad.Proteinhalter och avkastning håller ännu så länge måttet med råge. Många har tagit veteskördar på över åtta ton per hektar.Kristianstadsortens Lagerhusförening, som ägs av lantbrukare i nordöstra Skåne och västra Blekinge, hade i mitten av veckan fått in 100 procent av sin höstraps och sitt höstkorn, 95 procent av rågen, 50 procent av maltkornet och 20 procent av höstvetet. Avkastningen ligger totalt sett 15-20 procent lägre än förra året. Förra året var dock ovanligt bra, cirka 10 procent över snittet, enligt vd Christer Nilsson.Rapsen ligger på 3,5 ton per hektar jämfört med 4,5 i fjol, rågen på 6 ton jämfört med 8, maltkornet på 6 i stället för 7 och vetet på 8,5 i stället för 10. Lagerhusföreningen uppmanar lantbrukarna att tröska liggsäd av maltkorn för sig.- I maltkorn som ligger ned har vi sett att det är groddar i axen, säger Christer Nilsson. Tina Andersson