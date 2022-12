– Det är både sorgligt men också djupt provocerande att vi nu får svart på vitt vilket ointresse som den nya regeringen har för landsbygden, säger Annie Lööf i en kommentar.

Är besviken

Tydlig vänstersväng

Marit Paulsen bekymrad

Gillar industrikopplingen

"Spännande och oväntat"

Stefan Löfven uppgav vid fredagens regeringsförklaring att Sven-Erik Bucht blir landsbygdsminister efter Eskil Erlandsson och att departementet från årsskiftet ska lyda under näringsdepartementet.Annie Lööf är besviken, eftersom hon anser att landsbygdspartementet de senaste åtta åren gjort ett bra arbete för att stärka människors möjlighet att kunna bo, jobba och leva i hela landet.– Det är en krigsförklaring mot landsbygden och jag tänker inte stå passiv och se på, tvärtom, säger Annie Lööf.Både hon och partisekreterare Michael Arthursson anser att regeringsförklaringen innebär en klar vänstersväng i svensk politik och att detta inte minst kommer att drabba landsbygden.– Det saknas insikter om de som skapar jobben. Småföretagen nämns inte. Staten ska lösa allt. Årlig lönekartläggning ska införas, visstidsanställningar försvåras. Och hur blir det med de fördubblade arbetsgivaravgifterna för ungdomar, frågar sig Michael Arthursson.EU-parlamantarikern Marit Paulsen (FP) stämmer in i klagosången.- Jag är extremt ledsen att landsbygdsdepartementet läggs ned, säger hon.Marit Paulsen besökte på fredagen Alnarps grisdag i Skåne, där hon bland annat talade om EU och djurskydd.Hon befarar att regeringen med Stefan Löfven i spetsen ommer att nedmontera det svenska jordbruket.- I framtiden står vi inför fem viktiga utmaningar: klimatet, maten, biologisk mångfald och kemikalier. De viktigaste verktygen är i detta sammanhang jord- och skogsbruket, som det vore katastrofalt att lägga ner, säger hon till ATL.Livsmedelsföretagen är desto mer tillfreds med Löfvens beslut.Nyheten att Sven-Erik Bucht blir ny landsbygdsminister och att landsbygdsdepartementet vid årsskiftet blir en del av näringsdepartementet bådar gott, tycker branschorganisationen.- Det är glädjande att regeringen har insett att livsmedelsindustrin är just en industri, vilket sammanslagningen mellan landsbygds- och näringsdepartement är en indikation på, säger FredrikTorehammar, ansvarig för public affairs på Livsmedelsföretagen, i ett pressmeddelande.Förra året sjönk svensk varuexport med 7 procent jämfört med året tidigare, medan livsmedelsexporten ökade med 9 procent. Det gör livsmedelsindustrin till en av Sveriges snabbast växande industrigrenar.Det gör det också naturligt att låta livsmedelsindustrin bli en del av näringsdepartemenets fokus i stället för att ligga på ett eget departmenet, anser Fredrik Torehammar.- Nu återstår att se vad som händer med exportsatsningar, de goda intentionerna i Matlandet Sverige och vad livsmedelsstrategin som annonserades i regeringsförklaringen ska innehålla, säger han.Även LRF Mjölk välkomnar kopplingen till det övriga näringslivet och hoppas att landsbygdsfrågorna genom Stefan Löfvens beslut får en tydligare koppling till tillväxt och företagande.Mjölken är enligt organisationen motorn i landsbygdens ekonomi och med dubbelt så många kor i Sverige som i dag skulle ytterligare 23 000 jobb kunna skapas på landsbygden.- Samtidigt står mjölkbranschen nu inför stora utmaningar som vi alla måste hjälpas åt att hantera, både på kort och lång sikt. Därför välkomnar vi den aviserade livsmedelsstrategin och hur man inom den kan stärka företagande och konkurrenskraften inom den svenska livsmedelsproduktionen, säger ordförande Palle Borgström i en kommentar till regeringsförklaringenHan tycker också att valet av Sven-Erik Bucht till ny landsbygdsminister är både spännande och oväntat.- Sven-Erik Bucht är känd för att vara en visionär samtidigt som han i praktiken får saker att hända, säger Palle Borgström.