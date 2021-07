Krig bromsar kvinnoprojekt

Georgien, ATL

Där driver svenska Sida sedan många år ett framgångsrikt mjölkprojekt, men under de senaste åren har det drabbats av två stora bakslag: kriget i Sydossetien som slog ut en stor del av verksamheten och myndigheternas beslut att släppa fri import av billigt mjölkpulver.



Georgiens historia är vin, grönsaker och mineralvatten. Men när Sovjetunionen kollapsade försvann inte bara affärsmöjligheterna utan också nästan alla samhällets strukturer. Landets blev mer eller mindre laglöst och standarden sjönk.





Fattigdomsbekämpning

Samarbeta

Kvinnor betydelsefulla

Används på plats

Kriget drabbade hårt

- Vårt mjölkprojekt är i mycket ren fattigdomsbekämpning, säger Matti Lampi på GRM International som är expert på matsäkerhet och en av dem som driver projektet.Mjölk saknas inte i Georgien, men väl en modern, fungerande mjölkindustri.- Producenterna är små, säger Matti Lampi. Det finns bara 500 gårdar som har över 40 djur, 100 med över 150 djur. En miljon gårdar - 90 procent - är en till två hektar stora och har en eller två kor.Syftet med projektet är att, enkelt sagt, få mjölkbönderna att samarbeta i kooperativ även om just det ordvalet undviks eftersom det ger associationer till kommunismen.Georgien var under 70 år en del av Sovjetunionen och minnena av det är inte enbart goda. Projektet startade 2005 och var tänkt att pågå till 2009 men har fått förlängt med två år.- Sex mobiliseringsgrupper reste runt i byarna och startade föreningar, berättar Matti Lampi.Två år senare tog man nästa steg och startade mikromejerier. Ett av dem ligger i Tamarisi, på vägen till Armenien. Här arbetar sju personer - samtliga kvinnor.- Det här är en kvinnoorganisation, säger föreningens ordförande Tamar Gikoshvili snabbt vilket inte är riktigt sant, men kanske ett uttryck för den stora roll kvinnorna spelar i föreningarna.Föreningen har funnits i två år och har 25 gårdar anslutna. Varje dag processas 600 liter mjölk.Efter kylning borde mjölken gå in till ett större mejeri i Tbilisi.- Men där har samarbetet knakat lite i fogarna, medger Matti Lampi. Det handlar förstås tyvärr mer om konkurrens än samarbete.I stället används nästan all mjölk på plats. I en lokal står några kvinnor och tillverkar den färskost som är så typisk för Georgien.- I dag går 100 procent av vår mjölk till ost som säljs lokalt, säger Nana Chkadua.År 2008 bröt krig ut mellan Georgien och grannen Ryssland. Striderna gällde Sydossetien, en del av Georgien med ambitioner att bryta sig loss och bli självständigt.- Kriget drabbade direkt en del av våra anläggningar som fanns i området, säger Matti. En förstördes helt och utrustningen stals. Två andra fick också läggas ner.Ett annat bekymmer har kommit från den egna regimen i Tbilisi.Strategi saknas för att stödja byggandet av en nationellt fungerande mejerirörelse. Det har gjort att man tillåtit obegränsad import av billigt skummjölkspulver.Att regeringen helt avstått från att skydda sin mjölksektor betyder att bara 25 procent av mjölprodukterna i landets affärer görs på råmjölk från Georgien, resten på importerad mjölk eller mjölkpulver.- Jag tror vi lyckats lära bönderna att de tjänar på att samarbeta, säger Matti Lampi. Om Georgien ska bli ett mjölkproducerande land i framtiden hänger på dem och andra föreningar, inte på regeringen.