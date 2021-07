Kravgrisarna åter till Scan

För ett år sedan lämnade 15 Kravgrisbönder Scan och gick över till KLS Ugglarps (se länken i rutn till höger). Nu har bondegruppen bestämt att de går tillbaka till Scan. Tillsammans producerar gruppen omkring 15 000 Kravgrisar per år.

- Jag kan bekräfta det. Jag antar att Scan ska gå ut med en pressrelease så vill jag inte säga så mycket. Men visst, det stämmer, säger Mats Schörling.



Kravgrisbönderna har förhandlat i grupp, något som har gjort dem starkare. När de fick ett bud från Scan gick de till KLS Ugglarps för att se om det danskägda företaget kunde matcha det.

- Det kunde de inte och det är därför vi går över, säger Mats Schörling.



I annan media har det figurerat uppgifter om att Kravgrisuppfödarna får 10 kronor mer per kilo hos Scan, förutom grundnotering och ordinarie kravtillägg. Det stämmer inte, enligt Mats Schörling.

- Så mycket är det inte. Det rör sig inte om tio kronor bara för att vi går över från KLS Ugglarps till Scan.



I nuläget är det oklart om Scan kommer att marknadsföra köttet från Kravgrisarna under Kravmärket. Scan satsar hårt på ekologiskt griskött, men några veckor innan Kravgrisuppfödarna valde KLS Ugglarps i december förra året beslutade Scan att börja använda Kravs märkning på nytt.



Kravgrisgruppen har sagt upp avtalet med KLS Ugglarps. Uppsägningstiden är sex månader.Jan Olsson