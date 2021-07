Kräver krafttag mot dieselstölder

- Årligen stjäls diesel för miljonbelopp bara i Gävle- Dalaområdet och många är de maskinägare som fått börja arbetsdagen med att städa ut krossat glas ur hytten efter att någon roat sig med att krossa fönster på maskinen under natten, skriver de i ett uttalande som antogs vid den senaste årsstämman.





Låg drivkraft

Goda resultat

Långt ifrån alla dieselstölder och all skadegörelse polisanmäls. Orsaken är, enligt Maskinentreprenörerna, att drivkraften att anmäla skador under försäkringens självrisk är liten.Många maskinägare tycker inte heller att det är meningsfullt att polisanmäla skador och stölder som polisen kanske ändå inte utreder.Maskinentreprenörerna kräver nu att riksdag och regering beslutar att skadegörelse på maskiner och dieselstölder ska vara ett prioriterat område för brottsbekämpningen.De vill också att polis och åklagare får tillräckliga resurser för att aktivt bekämpa denna typ av brottslighet.Som exempel nämner de polisen i Dalarna, som genom en målmedveten satsning på dieselstölder, nått goda resultat.Där har den rapporterade volymen stulen diesel i länet under 2010 minskat från 300 000 till 200 000 liter. Fem dieseltjuvar har också gripits när de försökt stjäla diesel från parkerade maskiner. ATL.nu