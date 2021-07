Krav på styrelsen om BM Agri

De tre distrikten har skickat in en gemensam skrivelse till koncernstyrelsen som ifrågasätter beslutet.

- Våra krav är att man ska återkalla beslutet att stänga av BM Agri och att man ska återgå till att låta dotterbolagen handla in sina varor affärsmässigt. Vi ser det som att man har brutit mot den principen, säger Fredrik Wachtmeister, distriktsordförande i Södermanland.





Kritik gäller styrelsen

Vill inte uttala sig

Han framhåller att kritiken inte är riktad mot koncernchefen Per Strömberg utan mot styrelsen.- Per Strömberg är en bra ledare för Lantmännen, men här har han gjort ett misstag. Så vi är inte ute efter Pers skalp, bara rättning i ledet.Nu avvaktar han styrelsens svar på skrivelsen och innan han har fått det vill hann inte säga något om sitt förtroende för styrelsen.Ove Fellin, distriktsordförande i Västmanland, står också bakom skrivelsen. Han vill inte uttala sig om han har fortsatt förtroende för Per Strömberg.- Som operativ chef har han ju ansvaret men jag vill inte uttala mig om något förtroende för honom i dagsläget när jag inte vet hur beslutsgången har sett ut. Det är styrelsens uppgift att ha synpunkter på vd:n. Styrelsen är ytterst ansvarig i alla fall, säger Ove Fellin.Enligt styrelsens ordförande Thomas Bodén är kraven som ställs i skrivelsen redan uppfyllda.- De ställde krav på att vem som helst ska få sälja till våra industrier och inte bara vi själva. Men det har vi ju aldrig sagt nej till. Det är att slå in öppna dörrar. Sedan skriver de: återinför principen att dotterbolagen ska köpa in spannmål där det är affärsmässigt förmånligast. Så är det och kommer alltid att vara.- De sitter inte i de bolagen eller koncernstyrelsen som tar ansvar för de affärerna. Däremot är vår affärsmodell sådan att våra bolag ska köpa spannmål där det är affärsmässigt förmånligast. Det känner de till. Sedan gör de kanske en annan bedömning att det här inte är affärsmässigt att stänga av en leverantör medan vi däremot gör den bedömningen i det här fallet.Tove Nilsson