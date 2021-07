Krav på nolltolerans för vildsvinsskador

Vildsvinen orsakar skador i lantbruket som är ekonomiskt och socialt oacceptabla och särskilt arrendatorerna är en skadelidande tredje part i förhållande till markägare och jägare. SJA:s styrelse uttalar sig nu för nolltolerans för vildsvinsskador.



Det svenska lantbruket har redan i dag svag konkurrensförmåga. Produktionen minskar snabbare än i jämförbara länder i Europa. Ett nytt hot är skadorna av den ökande vildsvinsstammen. Det finns ingen samlad värdering av skadorna men exempel som redovisats tyder på att de är av storleksordningen tusentals kronor per hektar. Detta gäller både om det är fråga om att förebygga skada och kostnader för uppkomna skador.



Just nu pågår ett arbete på Naturvårdsverket med en förvaltningsplan för vildsvinen. Till detta arbete fogas efterhand rapporter från myndigheter och förslag från intresseorganisationer. Förhoppningen har hittills varit att det skulle gå att lösa vildsvinsproblemet i frivillig samverkan mellan inblandade intressenter. Detta är tyvärr inte en realistisk tanke. Intressena är alltför motstående som exempelvis framgår i följande citat:



- Jag kan som lantbrukare inte tåla den stam som jägarna är nöjda med och jägarna skulle inte vara nöjda med den stam som jag kan tåla.

- Varför samverka och dela på jakten inom större områden när jag själv kan locka till mig grannens vildsvin i stället?

- Varför ska jag behöva ägna nätterna åt att vaka på vildsvin bara för att grannen utfodrar dem och säljer vildsvinsjakt?



Samverkan är viktig men den uppstår bara undantagsvis på frivillig väg. Staten har sitt ansvar eftersom man försummat den övervakning som utlovades när man 1988 tillät vildsvin i begränsad omfattning. Staten kan enligt reglerna för viltskadeersättningen mycket väl betala för skador av vildsvin.

Två förutsättningar talar för detta, dels är det ett vilt där effektiv skyddsjakt eller andra åtgärder för att förebygga är påtagligt svåra att genomföra, dels är det fråga om skador som det är oskäligt att den skadelidande själv ska stå för, särskilt som det drabbar tredje person. Den tredje förutsättningen i sammanhanget, nämligen att det ska vara fråga om vilt som inte får jagas, väger lätt.



En motsvarighet till det nu aktuella förslaget om älgförvaltningsområden bör utredas och ersättning för skador av vildsvin bör villkoras med att man ansluter sig. På detta sätt kan man förhoppningsvis locka till samverkan. Lyckas man inte återstår bara att uppmana de som önskar hålla vildsvin att bygga permanenta hägn. Övriga vildsvin förslår vi samlas in i tillfälliga hägn för avlivning.



Lennart Johansson

ordförande SJA

Lars Jakobsson

verksamhetsledare SJA