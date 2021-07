Kraftpaket för de gröna näringarna

40 miljoner kronor kommer årligen att satsas på paketet under perioden 2011-2014. Pengarna ska gå till att minska regelkrånglet i branschen samt till klimat- och miljöåtgärder. Minskat krångel ska bland annat uppnås genom bättre samarbete mellan kommuner och myndigheter. Jordbruksverket får i uppdrag att förbättra och förenkla för lantbrukarna inom kundservice och stödhantering, och Skogsstyrelsen får i uppdrag att bygga upp en nationell skogsdatabas.



För att minska jordbruksmaskinernas miljöpåverkan föreslår regeringen en omställningspremie till icke-fossila bränslealternativ. Även detta ökar jordbrukets konkurrenskraft, anser regeringen som även räknar med nya jobb när ny teknik ska utvecklas.



Sverige - det nya matlandet hoppas regeringen ska ge jobb på landsbygden. Matlandet får därför hela 80 miljoner kronor extra per år under fyra år i budgetpropositionen. För 2011 innebär det att sammanlagt 120 miljoner satsas, utöver satsningarna som görs i Landsbygdsprogrammet. Regeringen hoppas bland annat få se fler mindre slakterier. Livsmedelsverket får i uppdrag att

utveckla sin rådgivning så att de kan stötta framförallt små livsmedelsföretagare.



På djurskyddet satsar regeringen 30 miljoner kronor. 25 av dessa går till länsstyrelsernas djurskyddskontroller, 5 till

Jordbruksverket för att de ska kunna ge stöd till länsstyrelsernas arbete med att effektivisera och förbättra kontrollerna.

- Årets budget är en investering i våra gröna framtidsnäringar. Jag är säker på att de satsade pengarna kommer att skapa fler jobb i alla delar av Sverige, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson. ATL.nu