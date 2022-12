Kraftigt tapp för Agco

Omsättningen uppgick till 1,7 miljarder dollar under första kvartalet 2015, motsvarande 14,6 miljarder svenska kronor.

Bakom minskningen står en minskad efterfrågan på maskiner på grund av svagare ekonomi för jordbruksföretagare, enligt Agco. Koncernen påverkas också negativt av valutaförändringar.Rapporterat nettoresultat var 0,34 dollar per aktie under första kvartalet, jämfört med 1,03 dollar per aktie första kvartalet 2014.Försäljningen av maskiner minskade kraftigast i Nordamerika, följt av Sydamerika, Asien, Europa, Afrika och Mellanöstern.Agco har bland annat traktormärkena Valtra och Massey Ferguson.