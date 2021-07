Kraftigt stigande grispriser

Det framkom när EU:s förvaltningskommitté för animaliska produkter möttes i Bryssel i torsdags. Sedan mötet hölls har priset i EU:s största grisproducerande land, Tyskland, vikt nedåt.





Högt genomsnittspris

Stigande pris

Vid mötet i Bryssel uppgav EU-kommissionen att genomsnittspriset nu är högre än snittpriset de senaste fem åren.En genomsnittlig EU-slaktgris betalas med 144 euro per 100 kilo enligt kommissionens beräkningar. Räknat på växelkursen 8,75 kronor per euro motsvarar det ett kilopris på 12,60 svenska kronor.EU-kommissionen rapporterade också om rejält stigande priser på smågrisar. Genomsnittspriset är nästan 39 euro per smågris.Det nyligen införda stödet till privat lagring har påverkat priserna uppåt.Fram till i torsdags hade ansökningar för privat lagring för 129 000 ton griskött lämnats in.EU-kommissionen vill inte i förväg uppge när möjligheten till privat lagring stängs. Detta för att undvika spekulation.Vid torsdagsmötet redogjorde EU-kommissionen även för stigande priser på ungtjurar och kor. Priset är högre än i fjol och högre än det femåriga genomsnittet. Jan Olsson